DHA YURT - Azeri gazının Avrupa yolculuğu Marmara Denizi'nde başladı

AZERBAYCAN doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa\'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin en önemli ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı. Doğalgaz boruları, özel donanımlı gemi tarafından denizin dibine döşeniyor.

TANAP Projesi\'nin temeli 17 Mart 2015 tarihinde Kars\'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katıldığı törende atıldı. Gürcistan sınırındaki Ardahan\'dan başlayıp Türkiye\'de 20 ilden geçerek Yunanistan sınırındaki Edirne\'nin İpsala İlçesine kadar uzanacak 1850 kilometrelik doğalgaz boru hattının en kritik ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalar başladı. Doğal gaz borularını denizin dibine indirmek için özel donanımlı bir gemi Çanakkale\'nin Biga İlçesine bağlı Kemer Köyü sahiline geldi.

Panama bayraklı 32 bin 504 groston ağırlığında ve 153 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi \'Sapurakencana 1200\' Kemer Köyü sahilinden doğalgaz borularını denizin dibine indirmeye başladı. Böylece, TANAP projesinin karadan ilk deniz bağlantısı da başlamış oldu. 19 kilometrelik hatla Marmara Denizi\'ni geçecek olan doğal gaz boru hattı Tekirdağ\'a ulaştığında, Azeri doğalgazı da bir anlamda Avrupa\'ya ayak basmış olacak. Ancak, Azeri doğalgazının nihai tüketim noktası olan Avrupa ülkelerine tam olarak ulaşması ise projenin üçüncü ayağını oluşturan ve uzunluğu yaklaşık 500 kilometre olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) tamamlandığında mümkün olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bölgede çalışan boru döşeme gemisinden görüntü

-Gemiye destek veren römorkörden görüntü

-DHA muhabiri Burak Gezen\'in anonsu

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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