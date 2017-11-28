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DHA YURT - Ayvalık'ta sağanak yağış etkili oldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

28 Kasım 2017 08:47

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken, ilçenin bazı noktalarında araç trafiği aksadı.

Ayvalık\'ta sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Yağış ilçe yaşamını olumsuz etkilerken, Hayrettin Paşa, Merkez Hastane Caddesi sokakları göle döndü. İlçedeki araç trafiğinin aksamasına neden olan yağış nedeniyle polis ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Göle dönen sokaklardan görüntüler

Haber-Kamera: Kadri KAYA /AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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