DHA YURT - Ayvalık Tatları Festivali'nde 'barış' mesajı

BU yıl 3\'üncüsü düzenlenen Ayvalık Tatları Festivali\'nin ikinci gününde yapılan şiir dinletisi, mübadil çocuklarının buluşturulması, barış yorganına parça ekleme, zeybek ve sirtaki dansı gösterileri gibi etkinlikler ile ‘Barış\' mesajı verildi.

İlki geçen yıl Zeytin Hasatı Şenliği bünyesinde gerçekleştirilen, 2\'ncisi ‘Ayvalık tatları sokakta\' sloganı ile yapılan festivalin 3\'üncüsü \'Mübadele İki Yaka Bir Hikaye\' adı altında 29 Eylül- 1 Ekim günlerinde gerçekleştiriliyor. Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Giritliler Derneği ve Ayvalık Tatları Grubu işbirliği ile hazırlanan etkinlikte, Ayvalık el sanatları ve yemekleri tanıtılıyor. Eski köylü pazarında kurulan stantlarda başlayan festivalin ikinci gününde Ayvalıklı Şair Turgut Baygın ve Mirsini Steka, Türkçe-Yunanca şiir ve müzik dinletisi yaptı. Şeytanın Kahvesi\'nde düzenlenen Midillili ve Ayvalıklı mübadil çocuklarının buluşturulması etkinliği ilgi çekti.

CUMHURİYET MEYDANI\'NDA BARIŞ YORGANI AÇILDI

Kırkyama Yorgan sanatçısı Beriye Başak tarafından başlatılan ve dünyayı dolaşarak büyüyen 14 metrelik barış yorganına Ayvalık\'tan da parça eklendi. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Belediyesi\'nin amblemini yorgana eklerken, Mustafa Kemal Atatürk\'ün ‘Yurtta sulh dünyada sulh\' mesajını bir kez daha tekrarladı. Gençer, \"İnşallah dünyanın her yerinde gezer ve dünyaya barışı ve kardeşliği getirir. Ülkemizin sevgiye, barışa ve huzura çok ihtiyacı var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Danslardan görüntü

- Barış yorganının açılmasından görüntü

- Belediye Başkanının parça eklemesinden görüntü

- Barış yorganını hazırlatan Beriye Başak ile röp.

- Genel ve detal görüntü

Haber-Kamera. Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)