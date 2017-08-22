ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün örgütün şifreli haberleşme programı Bylock\' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdi. Şan, bugün istifa ettiğini belirterek, \"Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum.\"dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, dün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade verdiği kaydedildi. 5 ay süren çalışma sonucu örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddia edilen Şan\'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, akşam Konya Büyükşehir Stadı\'nda oynanan Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izledi.

Şan\'ın ifade verdiği ortaya çıktıktan Nalçacılılar Taraftar grubu, gece yarası sosyal medyadaki grup hesabından Şan\'a istifa çağrısında bulundu.

Ahmet Şan, bugün görevinden istifa etti. Avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı basın açıklamasında, kulübe zarar gelmemesi için istifa ettiğini belirten Şan, açıklamasında \"Büyük Türk Milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır. 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Hayat insanı kimi zaman büyük başarılarla, kimi zaman da büyük dertlerle sınar. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hayatımın her döneminde duanın gücüne çok inandım. Dualarınızla imkansız denilen başarıları hep birlikte hak ederek kazandık. Sizlerden istirhamın mübarek dualarınızı şahsımın üzerinden eksik etmemenizdir\"dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Tahir Akyürek\'in kayınbiraderi olan Şan, uzun süre Kombasan Holding\'e ait Kompen Şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Şan, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti\'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Haber: KONYA (DHA)

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