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DHA YURT - Atatürk Anıtı'na saldıran şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da dün öğlen saatlerinde Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, çekiçle saldıran ve heykele zarar veren İbrahim Yeşil, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı

20 Ağustos 2017 19:45

DİYARBAKIR\'da dün öğlen saatlerinde Şeyh Sait Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı\'na, çekiçle saldıran ve heykele zarar veren İbrahim Yeşil, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı. Yeşil\'in sorgusunda, \"Atatürk heykelini put olarak gördüğüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim\" dediği öğrenildi.

Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Şeyh Sait Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı\'na dün öğlen saatlerinde çekiçle saldıran ve heykele zarar verdiği için gözaltına alınan 30 yaşındaki İbrahim Yeşil\'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan Yeşil\'in, \"Atatürk heykelini put olarak gördüğüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim\" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edilen şüpheli, sorgusu yapıldıktan sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Savcılık ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde aynı ifadeyi veren İbrahim Yeşil, \'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanuna muhalefet etmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşil\'in dosyası soruşturmanın devamı için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü (ARŞİV) 
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-Anıtın hasar görmüş hali
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Meydandan görüntü
-Genel ve detay görüntüler


Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) 
 

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