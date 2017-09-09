DHA YURT - Aşırı dozda uyuşturucudan öldü iddiası

KONYA\'da kullanılmayan metruk bir evde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen 30 yaşlarındaki bir erkek şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01:15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle Saz Bey Sokaktaki kullanılmayan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre 6-7 kişilik bir arkadaş grubu, metruk eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Aşırı dozda uyuşturucu aldığı belirtilen bir kişi aniden baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cebinde bir miktar eroin maddesi bulunduğu belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, evde şırınga başlığı ile uyuşturucu içerken kullanılan folyo kağıtlarına rastladı. Kimlik tespiti için şahsın parmak izi alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Olay yerinde bulunan malzemeler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

