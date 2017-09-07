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DHA YURT - Artvin’e yılın ilk karı düştü

ARTVİN'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı

07 Eylül 2017 21:35

ARTVİN\'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. 

Havanın soğumasıyla birlikte kentte yüksek kesimlerdeki dağlarının eteklerine yılın ilk karı düştü. Kar, Bilbilan yaylası ile Hopa’nın Yığılı köyünün yüksek kesimlerine yağdı. Eylül ayında kar yağdığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kar yağışı detayları

Haber: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)
 

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