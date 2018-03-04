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DHA YURT - Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

AKSARAY’da iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ç

04 Mart 2018 00:03

AKSARAY’da iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ç.A.(18), arkadaşı Nurullah Akpınar’ı (19) evinde av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli Ç.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ç. A., arkadaşı Nurullah Akpınar ile görüşmek için evine gitti. Nurullah Akpınar ile arkadaşı Ç.A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A., evde bulduğu av tüfeğiyle Nurullah Akpınar’a ateş etti. Ağır yaralanan Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine beldeye gelen jandarma ekipleri, Ç.A.’yı evin bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Nurullah Akpınar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan Ç.A., ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Şüpheli Ç.A.,’nın sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Olay yerinden görüntüler
-Jandarma ekiplerinin çalışması
-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)
 

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