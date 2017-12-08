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DHA YURT - Ardahan’da eğitime kar tatili

ARDAHAN'da dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi köyleri, Posof ve Hanak ilçeleri ile Çıldır ve Damal ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün ara verildi

08 Aralık 2017 13:12

ARDAHAN\'da dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi köyleri, Posof ve Hanak ilçeleri ile Çıldır ve Damal ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün ara verildi.
Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan\'da çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kent merkezinde yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan- Posof- Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan -Şavşat- Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçitinde ise görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.  
Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli tedbirli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Şehir merkezinden görüntü
-Vatandaşların Kar temizlik çalışmaları
-Okuldan dönen öğrencilerden görüntü-röp
-Röp
-Detay görüntüler  

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)Haber-Kamera: ARDAHAN (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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