DHA YURT - Antalya'da bahçe kazısında 2 kişi göçük altında kaldı (2)

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Antalya’nın Elmalı İlçesi’nde bahçede kazı yapıldığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan Şaban Şener ile Eşref Nalbant’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunan Şener ve Nalbant’ın cenazeleri yaklaşık 14 metre derinlikten çıkarıldı.

Cenazeler toprak altından çıkarılarak halat yardımıyla yukarı taşındıktan sonra otopsi için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin cenazeleri bulması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet AKIN / Elmalı (ANTALYA), (DHA)