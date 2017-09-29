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DHA YURT - Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4

29 Eylül 2017 22:36

ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin merkez üssünü Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi olarak belirlediği deprem, bugün saat 19.08\'de meydana geldi. Yerin 50.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kepez\'in yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti. 

 

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Haber: ANTALYA, (DHA) 
 

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