DHA YURT - Antalya Valisi Karaoğlu: Noel Baba'nın gerçek kemikleri bulunabilir

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Demre\'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nde kazı çalışmalarında Noel Baba\'nın gerçek kemiklerinin bulunabileceğini belirterek, \"İtalyanların elinde olanın gerçek olmadığını ispat edeceğiz herhalde\" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer ilçesindeki Idyros Antik Kenti\'nde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu\'na antik kentteki incelemeleri sırasında Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Valiliği Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Idyros Antik Kenti Kazı Bilimsel Danışmanı Hakan Öniz, Idyros Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Karademir ve KETOB Başkanı Şener Gürler eşlik etti. Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet, kazı heyetinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

\'YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI\'

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya\'da çok sayıda antik kent olduğunu ve tam sayısının bilinmediğini, bu kıymetli eserlerin çok iyi değerlendirilemediğini söyledi. Bunun en önemli örneklerinden birinin de Idyros Antik Kenti olduğunu anlatan Münir Karaloğlu, \"Kemer\'in göbeğinde. Yazın geldiğimizde içeri girilmeyecek haldeydi. Şimdi 3- 5 aylık bir çalışmayla bir noktaya geldi. Yeni bulgular ortaya çıktı. Amfora mezarlar. Hocaların iddiası bölgede daha önce çok rastlanmayan amfora mezarlar ilgi çekecek gibi duruyor. İnşallah yapılan bu çalışmalar turizm şehri Kemer\'e çok önemli katkılar sunar\" dedi.

Turizm sektörünün de tarihi ve kültürel değerlerin turizmde kullanılması konusunda yardımcı olması gerektiğine işaret eden Vali Karaloğlu, turizmi sadece havalimanıyla otel arasında bir aktivite olmaktan çıkarmak gerektiğini vurguladı.

\'GERÇEK KEMİKLERİNİ DE BULACAK GİBİ DURUYOR\'

Demre ilçesinde yürütülen çevre düzenlemesiyle Aziz Nikolaos Azıt Müzesi\'nde (Noel Baba Kilisesi) yapılan kazı çalışmalarından da bahseden Vali Karaloğlu, \"Demre\'de muhteşem işler yaptık. Demre şehir merkezinin yenilenme çalışmaları tamamlandı. Çayağzı yolunu geçen hafta asfaltını, çizgilerini, kaldırımlarını yaptık. Demre\'de çok muhteşem işler oldu son bir senedir. Demre\'de çok iş yaptık. Şimdi bizim Cemil Karabayram (Rölöve ve Anıtlar Müdürü) Bey de her gün bir şey buluyor Demre\'de. Büyük bir ihtimalle aşağıda (Noel Baba Kilisesi\'nin altında) Noel Baba\'nın gerçek kemiklerini de bulacak gibi duruyor. Yani İtalyanların elinde olanın gerçek olmadığını ispat edeceğiz herhalde\" diye konuştu.

\'ANTİK KENTİN BİR BÖLÜMÜ SUYUN ALTINDA\'

Idyros Antik Kenti Kazı Bilimsel Danışmanı Hakan Öniz de yürütülen çalışmalar ve buluntular hakkında bilgi verdi. Kazılarda denizin altında bir mendirek bulunduğunu söyleyen Hakan Öniz, \"Yapılan çalışmalar şu anda karada. Suyun altında da mendirek var. Antik kentin devam eden bir bölümü suyun altında. Suyun altındaki alan büyük ihtimalle nekropol alanı. Burada sualtı arkeolojisi de var. Henüz başlamadık. Müze Müdürlüğü ile çalışmalara devam edeceğiz\" dedi.

\'DUVAR KALINTILARI VAR\'

Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Karademir ise kazılarda ortaya çıkarılan mozaikli kilise kalıntıları hakkında bilgi verdi. Kentin en önemli yapı kalıntısının mozaikli kilise olduğunu belirten Karademir, şöyle dedi:

\"MS 4\'üncü yüzyıla tarihlendirilen kilise kalıntılarının etrafında 80 santimetreyle 1 metre arasında değişen duvar kalıntıları var. 1976- 1977 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında bulunan sikkeler ve bizim bulduğumuz sikkelerden ve duvar tekniklerinden MS 4\'üncü yüzyılda yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Kilisenin çeşitli onarımlar gördüğü, kuzey batısına vaftizeryum inşa edildiği bilgileri karşımıza çıkıyor.\"

Toplantının ardından Vali Münir Karaloğlu\'na sualtı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük, kendi çektiği bir sualtı fotoğrafını, yerel tarihçi Ramazan Kar da Kemer tarihinin yazdığı kitabını hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Idyros Antik Kenti detay

- Valinin gelişi ve selamlaşma

- Antik şehre giriş

- Mozaikli alandan detay

- Mozaikli alanda vali ve heyet detayı

- Amfora mezarlarının olduğu bölüm detayı

- Ekrandan detay

- Hakan Öniz\'in anlatımı detay

- Mozaikli alandaki isimlerden detay

- Mozaikli alanın genel detayı

- Vali Karaloğlu açıklaması

- Antik şehirden detay

- Kazı çalışmalarında görevlilerle birlikte toplu detay

- Valinin ayrılması

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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