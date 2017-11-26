DHA YURT - Annesini öldürdü, babasını yaraladı

ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde, 32 yaşındaki Ersin Kılınç, tartıştığı annesi Hatice Kılınç\'ı bıçaklayarak öldürdü, babası A. Kılınç\'ı ise yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle TOKİ konutlarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen işsiz Ersin Kılınç ile annesi Hatice ve babası A. Kılınç arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin Kılınç, annesini dövdü. Öfkesine hakim olamayan Ersin Kılınç, mutfaktan kaptığı bıçakla annesi Hatice ile babası A. Kılınç\'ı yaraladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kılınç çift, ilk müdhalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Hatice Kılınç, burada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Ersin Kılınç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cinayetin işlendiği binadan görüntüler

- Hastaneden görüntü

- Katil zanlısının görüntüsü

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

