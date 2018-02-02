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DHA YURT - Ankara'da doğalgaz patlaması endişe yarattı

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kazan dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi

02 Şubat 2018 01:07

Ankara\'da Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. 
Olay, akşam saatlerinde Çukurambar\'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi\'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşti. Vergi Dairesi\'nin alt katında kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama çevrede korku ve endişeye neden oldu. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama sırasında metrelercçe mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binada patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.Olay yerine gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, \"Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor\" dedi.

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Haber: Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
 

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