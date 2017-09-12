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DHA YURT - Anız yangını kazası: 14 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR'de tarlalardaki anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

12 Eylül 2017 22:54

ESKİŞEHİR\'de tarlalardaki anız yangını zincirleme kazaya neden oldu. Kazada biri yolcu otobüsü, 2\'si TIR olmak üzere 14 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun 45\'inci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarındaki anız yangını nedeniyle karayolunda seyreden araç sürücüleri bir anda dumanın ortasında kalınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Ankara\'dan Bursa\'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsüne arkadan TIR çarptı. Otobüse çarpan TIR\'a da başka bir TIR çarptı. Arkadaki TIR\'ın şoförü araç içerisinde sıkıştı. 14 aracın karışığı kazada toplam 12 kişi yaralandı. TIR\'da sıkışan yaralı şoför yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir\'deki çeşili hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden,
-Araçta sıkışan sürücünün kurtarılma çalışmaları,
-Otobüs şoförü ve ikinci şoförün anız yangını ile ilgili konumasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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