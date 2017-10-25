DHA YURT - Alperen’in babası: Bugünün küçükleri için iyi düzenleme olmuş

‘OKUL Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’nda servis araçlarıyla ilgili yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından İzmir’in Çiğli İlçesi’nde uyuduğu için unutulduğu okul servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin’in babası Serkan Sakin, açıklamalarda bulundu. Acılı baba “Yeni düzenlemenin ve mahkemeden çıkacak kararın emsal olmasını temenni ediyoruz\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın katıldığı Okul Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’nda yeni okul servis araçları düzenlemesi açıklandı.

İzmir\'de okul servis minibüsünde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen\'in Sakin’in babası Serkan Sakin düzenlemeyle ilgili konuştu. Yeni düzenlemeyi incelediğini belirten baba Sakin, “Maddeleri ben de okudum bizzat. Alperen için çok geç. Bugünün küçükleri için iyi düzenleme olmuştur. Maddeler arasında benim dikkatimi çeken müstehcen suçlar dahilinde suç işlemiş kişilerin dahi servis çalışanı olamayacağı. Servis içine takılan kameraların bulunması. Etkili bir yasa olmasını temenni ediyorum. Hiçbir şey Alperen’i geri getirmeyecek. Temennimiz başka çocuklarımızın başına gelmesin. Denetleyici önleyici bir düzenleme olsun. Kızım Yaren’in başka Alperen’ler ölmemesi için yaptığı bir çalışma var. Bunun desteklenmesini bu çalışmaya sahip çıkılmasını istiyorum. Kızımın yönettiği bu çalışmaya Uğur Okulları destek veriyor. Aynı desteği devletimizden de bekliyoruz. Kasım’ın 9’da Alperen’in davası var. Adaletimize güveniyoruz. Ne karar çıkar bilmiyoruz. Ama bundan sonra bazı kararların düzenlemelerin emsal olmasını istiyorum. Bundan önce böyle bir düzenleme yoktu. Bu düzenlemenin işe yarayacağını düşüyorum. Umarım ileriki dönemlerde daha iyi çalışmalar yapılır\" dedi. Yeni düzenlemeyle birlikte servis araçlarında araç takip sistemi ve emniyet kemeri zorunlu hale getirilirken, şoförler hekimden her yıl rapor alacak. Soruşturmalar da şoförlüğe engel sayılacak. MEB okul servis şoförü sertifikası verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Serkan Sakin ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)

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