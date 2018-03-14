DHA YURT - Alanyalı şehidin cenazesi havalimanında karşılandı

Diyarbakır\'ın Dicle ilçesi kuzeyinde PKK\'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın (24) naaşı askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na getirildi.

Diyarbakır\'ın Dicle ilçesi kuzeyinde dün gerçekleştirilen operasyon sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Lice 1\'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın naaşı, askeri uçakla saat 14.15\'te Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na getirildi.

KIZI TABUTUNA DOKUNDU

Şehidin naaşı Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, diğer yetkililer, baba Mustafa Uysal ve anne Gülsüm Uysal, kardeşler Zeliha, Zehra ve Mehmet Uysal, şehidin eski eşi Arzu Yılmaz ve 3.5 yaşındaki kızı Ada\'nın yanında çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Şehit Fatih Uysal\'ın cenazesi \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları eşliğinde askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Dua okunmasının ardından şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gelerek gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniforma giyen kızı Ada da babasının tabutuna dokundu. 2015 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın naaşı daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracına konularak tören için Alanya\'ya doğru yola çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKATİ ÇEKTİ

Şehit Fatih Uysal\'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkati çekti. Bunlardan birinde Uysal\'ın, \"Bana \'sen kimsin\' diye sorma. Çünkü benim hikayem çok uzun ve kanlı. Bizim atamız Mete Han, Çin\'e set döşettirendir. Atamız Atilla Han, Avrupa\'ya kan kusturandır. Atamız Alparslan Han, 50 bin ile 200 bin kişilik orduyu yok edendir. Atamız Kılıç Arslan, 2 bin kişiyle 500 bin kişilik bir orduyu Hatay\'a kadar kovalayandır. Atamız Kürşad, 40 çeri ile binlerce kişilik Çin\'e karşı durandır. Atamız Fatih Sultan Mehmed Han, gemileri karadan yürütüp çağ açıp, kapayandır. Ha bunlar zaman aşımına uğramış diyorsan daha dün Çanakkale\'de 1 metrekareye 6 bin mermi düştüğünü gören, bir dakika sonra öleceğini bile bile bir adım geri atmayan, gözünü kırpmadan \'Allah Allah\' diyerek ileriye koşan, 13- 14 yaşlarında şehit düşen ama yüzlerinde tebessüm olan, kadınları cesurca cepheye giden, yüreğinde tek vatan aşkı yaşan bir milletin torunuyum. Atatürk dediğinde herkesin saygı duruşuna geçtiği bir atanın torunuyum ben. Bugün bile şahadet şerbetini içen şehitlerimiz var, korkusuz ve cesur. Ben nasıl gurur duymam tarihimle, milletimle. Her zerrem şöyle bağırır benim, Türk olduğumdan gurun Müslümanlığımla onur duyuyorum\" mesajını paylaştığı görüldü.

\'BUGÜN NASIL ÖLELİM\'

Şehit Fatih Uysal\'ın bir başka paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: \"Bugün nasıl ölelim istersiniz? Bombalı araçla mı, pusuya düşerek mi, yoksa mayına mı basalım? İsterseniz soğuktan ölelim. Ya da eşimiz aş erdiği için kafamıza kurşun mu yiyelim, size hangisi uyar? 1 senelik evli mi ölelim? Doğmamış çocuğumuzun hasretiyle beklerken mi? ATM\'den ölmek için çektiğimiz paranın hakkını vererek mi, yoksa eşimizle çarşı- pazardayken arkamızdan vurularak mi ölelim? O şanlı Türk bayrağımız toprak eve mi asılsın, yoksa tek göz eve mi? Bugün hangi şekilde istersiniz? Eee sonuçta ölmek için maaş alıyoruz biz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri uçağın aprona yanaşması

- Naaşın askerlerin omzunda uçaktan alınması

- Dua edilmesi

- Yakınlarının tabutun başına gelmesi

- Törenin ardından naaşın cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının havalimanından ayrılması



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın ekip arkadaşlarıyla helikoptere binmesi

- Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal (Parmağını havaya kaldırıp \'ok\' işareti yapan)

HABER: Mehmet ÇINAR- Engin ANAK- Yücel BULUT- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN- Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

