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DHA YURT - Akçakale'de intihar ve linç girişimini polis önledi

Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde alkolü olduğu iddia edilen M

24 Ocak 2018 19:59

Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde alkolü olduğu iddia edilen M.D., yol kenarına park ettiği otomobilini önce benzin döküp yakmaya çalıştı. M.D. ardından da pompalı tüfekle intihar edeceğini söyledi. Özel harekât ekibi, M.D.\'nin elindeki tüfeği alırken, toplanan kalabalığın linç girişimini ise polis havaya uyarı ateşi açarak önledi.
Olay, dün gece Abdullah Gül Bulvarı\'nda meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen M.D., yol kenarına park ettiği otomobilini, üzerine benzin dökerek yakmak istedi. M.D.\'yi gören çevredekiler, bir süre onunla sohbet edip dikkatini dağıtırken, polis ve sağlık görevlilerine de haber verildi. Mahallede korku dolu bekleyiş sürerken, M.D., otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alıp, intihar edeceğini söyledi. Elinde tüfekle, bir süre çevresinde toplanan kalabalığa seslenen M.D. için olay yerine özel harekât polisi sevk edildi.
Özel harekât ekibi, ikna çalışmaları sırasında bir anlık dalgınlığından faydalanarak M.D.\'nin elindeki tüfeği aldı. Yere yatırılarak gözaltına alınan M.D., çevrede toplananlar tarafından linç edilmek istendi. Bu sırada polis, toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. İntihar ve linçten polisin müdahalesiyle kurtulan M.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tüfekle polislerle konuşan alkolü şahıs      
- Arkadan yanaşan polis şahısın elindeki tüfeği alması      
- Polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alınan şahıs
- Toplanan kalabalık şahsı linç etmeye kalkışması
- Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açması
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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