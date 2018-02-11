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DHA YURT - Akar ve Kuvvet komutanları sınırda inceleme yapıyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Hatay'da Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin inceleme ve denetleme yapıyor

11 Şubat 2018 17:18

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Hatay\'da Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin inceleme ve denetleme yapıyor.
Genelkurmay Başkanlığı\'ndan da konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, 11 Şubat 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır\" denildi.

Haber: HATAY (DHA) 

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