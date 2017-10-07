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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFYONKARAHİSAR'DA Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için kente geldi

07 Ekim 2017 01:53

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFYONKARAHİSAR\'DA

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na katılmak için kente geldi. Ankara\'dan havalanan uçak, saat 22.00\'de Afyonkarahisar\'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan da geldi. Havalimanından kampın yapıldığı NG Otel\'e direkt geçiş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kampın açılış konuşmasını yapacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Otelden görüntü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın otele girişi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASALN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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