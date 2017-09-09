DHA YURT - Ailesini katleden güvenlikçi yakalandı

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta oğlu, eşi ve üç akrabasını öldürdükten sonra kayıplara karışan Şeker Fabrikası\'nda özel güvenlik görevlisi olan Mehmetcan Aykan, jandarmanın teknik takibi sonucu akrabasının evinde gözaltına alındı. Olay yerinde yaptırılan tatbikatta Mehmetcan Aykan\'ın \"Aile fertlerimi öldürdüğümü, evimi yıktığımı hatırlıyorum, başka birşey hatırlamıyorum\" dediği öğrenildi.



Sungu Beldesine bağlı Kültür Mahallesi\'nde 7 Ağustos akşamı meydana gelen olayda akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Mehmetcan Aykan katliam yaptı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aykan, önce 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi Ayten\'i vurdu. Ardından evinden çıkan ve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki amcasının evine giden Mehmetcan Aykan, kız kardeşi Sultan, ağabeyinin eşi Vahide ve amcasının gelini Besra\'ya rastgele ateş etti. Her iki olayda yaralanan oğlu Musab ile ağabeyinin eşi Vahide Aykan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer 3 kişi ise olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ameliyata alınan yaralılar doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı kurtarılamadı. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri Muş Devlet Hastanesi morguna buradan da otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Katliam sonucu öldürülen 5 kişi dün gece toprağa verildi.



Mehmetcan Aykan\'ın, cinayeti işyerinin kendisine verdiği tabanca ile işlediği ve mermilerin bitmesinden sonra tabancayı cinayeti son işlediği evde bırakararak kaçtı. Polis ve jandarma kaçan katilin yakalanması için operasyon başlattı. Jandarma Özel Hakekat ekiplerinin teknik takibi sonucu Mehmetcan Aykan\'ın Karaağaçlı beldesindeki akrabalarının yaşadığı evine baskın yapıldı. 04.00 sıralarında yapılan baskınla gözaltına alınan Mehmetcan Aykan 14 kilometre uzaklıktaki evinin bulunduğu Sungu Beldesi\'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemi altında bugün 06.00 sıralarında cinayetin işlendiği iki evde de tatbikat yapıldı. Cinayeti nasıl ve neden işlediği sorulan Mehmetcan Aykan, \"Aile fertlerimi öldürdüğümü, evimi yıktığımı hatırlıyorum, başka birşey hatırlamıyorum\" dedi.



Yapılan olay yeri tatbikatı sonrası Mehmetcan Aykan ifadesi alınmak üzerien jandarma karakoluna götürüldü.

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-Dün yapılan arama çalışmalarından görüntüler