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DHA YURT - Afrin'de yaralanan Adanalı asker ameliyat oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Adanalı Uzman Çavuş Hasan Alçı, Hatay Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi

28 Ocak 2018 19:25

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin kuzeybatısında bulunan Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Adanalı Uzman Çavuş Hasan Alçı, Hatay Devlet Hastanesi\'nde ameliyat edildi. Adana\'nın Tufanbeyli İlçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Hasan Alçı, TSK\'nın Suriye\'nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Alçı, ameliyat edildi. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ameliyat edilen Hasan Alçı\'yı ziyaret etti.  Sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir açıklama yapan Ergü, şunları söyledi: \"Afrin\'de yaralanan kahraman askerimiz Hasan Alcı\'yı Hatay Devlet Hastanesi başhekimiyle birlikte yoğun bakımda ziyaret ettim. Ameliyatı başarılı tamamlandı. Bizzat gördüm, doktorlardan bilgi aldım. Çok şükür durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Yoğun bakımda. Aynı pusuda şehit olan 2 aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, yaralanan diğer 10 kahraman gazimize de acil şifalar diliyorum.\" Öte yandan Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için konvoy düzenledi. Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin dalları ile donatan binlerce vatandaş, kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi üzerinde seyretti. Yüzlerce araçla konvoya katılan vatandaşlar, Mehmetçiğe moral verdi. Kentin genelindeki ev ve iş yerlerine de Türk bayrakları asılırken, Reyhanlılar birlik ve beraberlik mesajları verdi. Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği konvoy, turun ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü
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- Türk bayrakları asılı yüzlerce araçtan görüntü
- Araçlarda ellerinde zeytin dalları ile slogan atan vatandaşlar
- Detaylar

SÜRE:02\'00\"    
Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Hasan DÖNMEZ/REYHANLI,(Hatay),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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