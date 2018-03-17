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DHA YURT - Afrin'de teröristlerin karargâh olarak kullandığı hapishane ele geçirildi

ZEYTİN Dalı Harekâtı'nda, Afrin'in batısındaki Merkez Hapishanesi, teröristlerden temizlendi

17 Mart 2018 20:26

ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nda, Afrin\'in batısındaki Merkez Hapishanesi, teröristlerden temizlendi. Teröristlerin, Esad rejimi tarafından tutuklanan kişileri silah altına alma şartıyla serbest bırakıp, hapishaneyi karargâh olarak kullandıkları ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu\'na (ÖSO) bağlı Al Hamza Tümeni, 57 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla kuşatılan Afrin\'in batısında bulunan Merkez Hapishanesi\'ni, bugün terör örgütlerinden temizledi. Teröristlerin, Esad rejiminin tutukladığı kişileri, Türk askerleri ve ÖSO\'ya karşı çatışma şartıyla serbest bırakıp hapishaneyi karargâha dönüştürdüğü belirlendi. Hapishanede silah ve mühimmat ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) logolu kutularda çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Afrin Merkez Hapishanesi
- ÖSO unsurları
- Hapishanedeki koğuşlar
- Teröristlerin malzemeleri
- Tıbbi malzeme kutuları
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: SURİYE-DHA)

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