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DHA YURT - Afrin'de terör mevzileri obüslerle vuruldu (2)

UÇAKLAR TEKRAR TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu bulunan birliklerden gece yarısı fırtına obüs ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş açılırken, aynı saatlerde hava hareketliliği yaşandı

09 Şubat 2018 04:26

UÇAKLAR TEKRAR TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu bulunan birliklerden gece yarısı fırtına obüs ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş açılırken, aynı saatlerde hava hareketliliği yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait savaş uçaklarının Suriye istikametine giderek Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait hedefleri vurduğu görüldü.

Genelkurmay resmi internet sitesinde en son hava unsurları ile 4 Şubat\'ta harekata destek verildiği ifadesi yer aldı.

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