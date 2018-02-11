T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Afrin şehidi gözyaşlarıyla uğurladı

AFRİN'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın (28) memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı

11 Şubat 2018 20:00

AFRİN\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın (28) memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın cenazesi memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’ne getirildi. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın’ın cenazesi ilk olarak Epçeli mahallesindeki baba evine götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarından helallik alındı. Annesi Aysel, babası Ekrem ve kız kardeşi Duygu Akalın, şehidin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Ardından cenazesi Epçeli Camii’ne götürüldü. Oğlunun tabutuna sarılan şehit annesi Aysel Akalın, “Bir tanem kuzum. Bizi bırakıp gittin” diyerek gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın için İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kıldırıldı. Ardından cenazesi Epçeli Mahalle Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın’ın 2015\'de göreve başladığı ve Bitlis\'in Tatvan Komando Taburu\'nda görevli iken Afrin\'e gittiği belirtildi.
Cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin tabutunun taşınması
-Törene katılanlardan detay
-Detaylar

Haber-Kamera:Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AFRİNDalı HarekatıPiyade UzmanBurak AkalınSamsununAfrinUzmanBekarAkalınınEpçeliKuranı KerimAnnesi AyselEkremDuygu AkalınArdındanEpçeli CamiineOğlununAysel AkalınBiziAkalınMüftüsü VeyselEpçeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24