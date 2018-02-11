DHA YURT - Afrin Şehidi Erzincan'da

AFRİN\'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun cenazesi havayolu ile Erzincan\'a getirildi. Buradan karayolu ile memleketi olan Giresun\'un Çamoluk ilçesine gönderildi.

Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nda 8 arkadaşı ile birlikte dün şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun cenazesi bugün sabah saatlerinde havayolu ile Erzincan\'a getirildi. Şehidin annesi Muazzez ve babası Süleyman Karacaoğlu ile 1 buçuk yıllık eşi Kıymet Karacaoğlu karşılama esnasında gözyaşları döktüler. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3\'ncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile askeri ve sivil erkan tarafından karşılanan şehit uzman onbaşının cenazesi askerler tarafından uçaktan omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun cenazesinin memleketinde ilkindi namazının ardından toprağa verileceği ve cenaze töreninen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin de katılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karşılama heyetinden görüntü

-Şehidin annesinin ağıt yakması

-Uçağın gelişi

-Şehidin uçaktan alınması ve taşınması

-Şehit yakınlarından görüntü

-Cenaze aracının hareket etmesi

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ (DHA)

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