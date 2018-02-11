DHA YURT - Afrin şehidi cenazesi memleketi Mersin'de/EK

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, için Otogar Cami\'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, şehidin ailesi ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Törende, şehidin annesi Ümmü ve Babası Mehmet Ali Kuş, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evli ve bir çocuk babası şehit Hasan Kuş\'un eşi Alime Kuş, ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak \"Sen benim sınıf arkadaşımdın. Hayat arkadaşımdın. Ben seni 15 yıl bekledim. Bu son demiştin. Ben seni çok seviyorum. Senin emanetine çok iyi bakacağım\" diye ağlaması cami önündeki herkesi ağlattı. Bakan Elvan şehidin eşi ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun kıldırdı. Müftü Coşkun\'un helallik istemesinden sonra şehit, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bakan Elvan\'da, şehidin babası Mehmet Ali Kuş ve kardeşi İbrahim Kuş ile birlikte şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Akine Mahallesine götürülürken konvoyun geçişi sırasında Antalya Mersin D-400 karayolu trafiğe kapatıldı. Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Camii önüne naşın gelişi

- Şehit yakınları ve eşinin üzüntüleri

- Tabuta sarılmaları

- Şehit eşi ve annesinin feryadı

- Şehit eşi bu son demiştin sözü

- Annesinin dik duracağız sözü

- Cenaze namazı

- Müftünün helallik istemesi

- Naaş kaldırılırken

- Bakanın tabuta omuz vermesi

- Şehit cenaze aracına konurken

- Şehit aracı giderken



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Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)