DHA YURT - Afrin kırsalında çatışma; 8 şehit, 13 yaralı (3)

TSK: 3 ŞEHİT, 6 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında 3 güvenlik görevlisinin daha şehit olduğunu açıkladı. Böylece şehit sayısı 8\'e, yaralı sayısı ise 13\'e ulaştı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan ikinci açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

Bu arada çatışmaların yoğun olduğu harekatta yaralanan askerler, Suriye\'nin Afrin bölgesinden alınarak ambulanslarla Hatay\'daki hastanelere getirildi.

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