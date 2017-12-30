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DHA YURT - Adliye çıkışında 1 kişi öldürüldü, 3 çocuğu yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında adliye çıkışı başlayan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

30 Aralık 2017 21:02

Mersin\'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında adliye çıkışı başlayan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan kavgada Eyüp D., tabancayla ateş açında  Şemsettin Karabaş\'ı ayağından hafif yaraladı. Gözaltına alınan Eyüp D. ve yaralı Şemsettin Karabaş ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Eyüp D. tutuklanırken Karabaş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tarsus Adliyesi önünde bekleyen Eyüp D.\'nin amcasının oğlu M.D., serbest bırakılan Şemsettin Karabaş (65) ile çocukları Sebahittin Karabaş (32), Emine Karabaş (32) ve Celalettin Can Karabaş\'a (36), ateş açtı. Saldırıda yaralanan Şemsettin Karabaş götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 3 çocuğu ise tedaviye alındı.Olayla ilgili M.D. ile Y.D. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ölen Şemşettin Karabaş\'ın fotosu
-Tarsus Devlet Hastanesi Acil servis tabelası
-Ambulansların siren çalarak hastaneye girişleri
-Yaralı Emine Karabaş\'ın sedye ile Acil servis götürülüğü
-Kurşunlanan arabada mermi delikleri
-Otomobilin kırılan yan camları
-Çevik Kuvvet Polislerinin hastanede önlem alması
-Yaralı Emine Karabaş\'ın flim çekilmek için götürülüşü
-Cerrahi ve Travma odası tabelası
-Diğer bir yaralının sedye ile götürülüşü
-Acil servis önünde bekleyen zırhlı polis aracı
-Polis aracının Hastaneye gelişi
-Tarsus Adalet Sarayı tabelası
-Adliye önünde çalışma yapan Olay yeri inceleme ekipleri
-Adliye önündeki polis araçlar ve detay
 
(SÜRE: 3.08) (BOYUT: 100 MB)
(Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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