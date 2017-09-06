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DHA YURT - Adli yılın ilk gününe adliye önünde silahlı kavga

KAYSERİ'de adli yılın başladığı ilk gün, aralarında husumet bulunan iki aile arasında Adliye önünde silahlı kavga çıktı

06 Eylül 2017 15:30

KAYSERİ\'de adli yılın başladığı ilk gün, aralarında husumet bulunan iki aile arasında Adliye önünde silahlı kavga çıktı. Tabanca ile açılan ateş, adliyenin giriş camına isabet etti.
Önceki gün Talas İlçesi Alaybey Mahallesi\'nde yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişiyi adliyeye getirildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adliyeden çıkan iki kişiye tabanca ile ateş açan Mustafa Çağlar, adliye polisi tarafından yakalandı. Çağlar\'ın husumetli oldukları kişilere doğru açtığı ateş adliye camlarının kırılmasına neden oldu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan bulurken, Mustafa Çağlar silahı ile birlikte gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Silahlı kavganın yaşandığı adliye önünde genel görüntü
- Olay inceleme polislerinin boş kovan araması
- Açılan ateş sonucu kırılan adliye camı
- Detay görüntü

Haber - Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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