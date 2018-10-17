DHA YURT - ADIYAMAN'DA PKK'NIN SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından \'Gri\' kategoride aranan, terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu \'Zülfikar\' kod adlı Yusuf Tunç (34), beraberindeki başka bir teröristle birlikte ölü ele geçirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos\'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç\'un evindeki aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar bulundu. Güvenlik güçlerinin incelemesinde kadının oğlunun da İçişleri Bakanlığı\'nca aranan teröristler listesinde \'Gri\' kategoride aranan, örgütün sözde bölge sorumlusu \'Zülfikar\' kod adlı Yusuf Tunç olduğu saptandı. Annesine yazdığı mektuplarda ilaç ve gıda istediği belirlenen teröristin yakalanması için bölgede hummalı çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri bugün Kömür Beldesi kırsalında yürüttüğü arazi arama taramasında iki terörist ile karşılaşıldı. Askerlerin \'Teslim ol\' çağrısına ateşle karşılık veren iki terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç olduğu anlaşılırken, ikinci teröristin kimliği ise belirlenemedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından \'Gri\' kategoride aranan, terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu \'Zülfikar\' kod adlı Yusuf Tunç (34), beraberindeki başka bir teröristle birlikte ölü ele geçirilmesine ilişkin Adıyaman Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Jandarma tarafından teröristlerin etkisiz hale getirilerek şehitlerin kanlarının yerde kalmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"14 Ağustos 2018 tarihinde İlimiz Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos 2018 tarihinde yine aynı bölgede el yapımı patlayıcı ile yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki terörist (biri sözde bölge sorumlusu ve gri listede aranan Yusuf Tunç) 17 Ekim günü jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Terörist Yusuf Tunç fotoğraf

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)