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DHA YURT - Adana'daki okullarda son 2 derse 'sağanak' iptali

  ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi

04 Ocak 2018 18:59

 
ADANA Valiliği\'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.
Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle; \"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda  bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür.\"

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Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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