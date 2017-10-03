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DHA YURT - Adana'da uyuşturucu operasyonu 10 gözaltı

ADANA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 10:57

ADANA\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi. 15 Temmuz\'da Ankara\'da şehit olan polis memuru Yunus Uğur\'un adının verildiği operasyonda önceden tespit edilen 13 adrese Özel Harekat polisleriyle gidildi. Ekipler, detektör köpeklerle adreslerde detaylı arama yaptı.  Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Özel harekat polislerini sokağa girmesi
- Polislerin kapıya vurması
- Evdeki şahısların pencereye çıkması
- Ekiplerin içeri girmesi
- Sokak içerisindeki zırhlı araç
- Özel harekat polisinin ellindeki uzun namlulu silah
- Polislerin çevreyi kontrol etmesi
- Narkotik köpeğinin evden çıkması
- Gözaltına alınan şahsın polis aracına götürülmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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