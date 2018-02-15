T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT -  Adana'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

ADANA'da sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı

15 Şubat 2018 10:30

ADANA\'da sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya hesaplarından TSK\'ın Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG\'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu belirtilen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 14 eve baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------
- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi
- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat ve TEM polislerinden görüntü
- Özel harekat polisinin koçbaşı ile kapıya vurması
- Polislerin eve girmesi
- Baskın yapılan evin önündeki zırhlı polis aracından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01\'24\" - BOYUT: 85,7 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANATürk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıPKKSuriyePYDYPGSosyalTSK AfrinZeytin Dalı HarekatıTerörle Mücadele TEMMüdürlüğüAsayişHarekatEmniyet MüdürlüğüGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ PolisBaskınTEM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24