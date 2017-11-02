T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı, 1 ölü

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Fikri Durmaz, hayatını kaybetti

02 Kasım 2017 10:18

ADANA\'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Fikri Durmaz, hayatını kaybetti.
 
Olay, saat 05.00 sıralarında Merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi 4006 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyine ait gece kulübünü kapattıktan sonra eve gitmek yola çıkan Fikri Durmaz, sokakta yürüdüğü sırada evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerin sırtına ve göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. 
Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, Durmaz\'ı kanlar içinde yerde yatar halde görünce otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne sevk edilen Durmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
Evli olduğu öğrenilen Durmaz\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Yakınlarının polise verdiği ilk ifadede, Durmaz\'ın, dün ağabeyine ait gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını, cinayetin de aynı kişiler tarafından işlenmiş olabileceğini söylediği öne sürüldü.  Ayrıca Durmaz\'ın, önceki gün adı açıklanmayan biriyle kavga ettiği, bu nedenle karakolluk olduğu da belirtildi. 
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise 5 adet boş kovan bulundu.
Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü
------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Olay yerindeki polislerden görüntü
- Olayın meydana geldiği sokağın tabelasından görüntü
- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü
- Yerdeki boş kovanlardan görüntü
- Fikri Durmaz\'ın babası Hasan Durmaz\'ın polise ifade vermesi
- Hastanenin acil tabelasından görüntü
- Acil önündeki ambulanstan görüntü
- Genel ve detay görüntüler  

Süre: 02\'30\" Boyut: 152 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANAFikri DurmazMerkez YüreğirAkıncılar MahallesiSokakTabancadanDurmazBuradaTıp Fakültesi Balcalı HastanesiAdana Adli Tıp KurumuYakınlarınınKatilGörüntü Dökümü OlayOlayOlayınYerdekiHasan Durmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24