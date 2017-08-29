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DHA YURT - Adana'da şehit acısı/EK (Görüntü Ekiyle Yeniden)

İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses'

29 Ağustos 2017 22:41

İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI

Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses\'in acı haberi de Adana\'daki ailesine ulaştıdı. Lojistik şirketinde işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Mehmet Gürses\'in merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi\'ndeki evinin önünde Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER
3 yıldır bu şirkette çalışan Mehmet Gürses ile birlikte şehit olduğu arkadaşı Mustafa Yılmaz\'ın cenazeleri yarın Adana\'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü
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- Şehit Mehmet Gürses\'in evnin önünde çadır kurulması
- Sokakta dalgalanan Türk bayrağı
- Şehit\'in yakınlarının oturmaları
- Şehit\'in ağlayan yakınları
- Birbirlerini teselli etmeye çalışan şehit yakınları
- Ambulansın evin önüne gelmesi

Haber:Salih ÜÇTEPE - Kamera: Eser PAZARBAŞİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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