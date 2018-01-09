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DHA YURT - Adana'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı

09 Ocak 2018 11:03

ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyeti\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi
- Özel harekat polislerinin zırhlı araçktan inişi
- Polislerin baskın yapılan evin kapısının ziline basması
- Özel harekat ve diğer polislerin eve girmesi
- Evin içindeki polislerden görüntü
- Baskın yapılan ev ve önündeki zırhlı polis araçlarından görüntü
- Özel harekat polislerinin evin damında arama yapması
- Özel harekat polislerinin evin merdiveninde arama yapması
- Şüphelinin evden çıkartılması
- Şüphelinin zırhlı polis aracına bindirilmesi
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'21\" - BOYUT: 205 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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