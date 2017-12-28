DHA YURT - Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, 2012 yılında örgüt adına yapılan korsan gösteride bir iş makinasını yaktığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Polis araçların operasyon noktasına gidişi

- Özel harekat polislerinin operasyon yapılacak eve yürümesi

- Özel harekat ve sivil polislerin eve girişi

- Evin içindeki polis ve vatandaşlardan görüntü

- Evin damında arama yapan sivil polisten görüntü

- Evin girişindeki polislerden görüntü

- Operasyon yapılan evin sokağında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan TEM polisi

- Sokaktaki zırhlı araçtan görüntü

- Adli tıp biriminin görüntüsü

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi



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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)