T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a militan kazandırdığı öne sürülen 3 kişi, hava destekli operasyon ile gözaltına alındı

08 Eylül 2017 11:20

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a militan kazandırdığı öne sürülen 3 kişi, hava destekli operasyon ile gözaltına alındı. 
Terör örgütü DEAŞ\'a eleman kazandırdığı iddia edilen 3 kişinin evini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat  şubelerinden de polislerin katıldığı operasyona, helikopter ile havadan destek verildi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, örgüte militan kazandırdığı öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
------------------------
- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı
- Özel harekat timinin baskın yapılan evin kapısına yürümesi
- Evin kapısı önündeki özel harekat timinden görüntü
- Özel harekat timinin koç başı ile evin demir kapısını kırması
- Özel harekat timinin eve girişi
- Zırhlı araç başında uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan polisten görüntü
- Karanlıkta uçan polis helikopterinden görüntü
- Evin kapısında bekleyen özel harekat timi ve polislerden görüntü
- Kapıyı açan zanlının demir korkuluklara dayatılması
- Ekiplerin ve zanlının eve girmesi
- Polislerin \"Herkes yere yatsın\" diye bağırması
- Baskın yapılan ev ve önünde bekleyen zırhlı polis araçlarından görüntü
- Baskın yapılan evin damında güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü
- Zanlıların sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri 
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

=============================================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANADEAŞAdana Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüAsayişHarekatEmniyet MüdürlüğüGörüntü Dökümü PolisEvinZırhlıKaranlıktaKapıyıEkiplerinPolislerinBaskınZanlılarınGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24