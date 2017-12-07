DHA YURT - Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu, örgüte militan ve mühimmat temin ettiği öne sürülen kişilerin evlerine sabahın erken saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş ve Narkotik şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Özel harekat polislerin evin bahçe kapısı koçbaşıyla kırması

- Özel harekat polislerinin evin avlusuna girmesi

- Özel harekat polislerinin evin demir kapısına koçbaşı ile vurması

- Polislerin baskın yapılan bir diğer evin demir kapısındaki bezi yırtması

- Özel harekat polislerinin evin demir kapısına koçbaşı ile kırarak içeri girmesi

- Polislerin \"Yat yere\" diye bağırmaları

- Evdeki bir kadının yerde oturması ve yakınlarının kendisine ilaç vermesi

- Özel harekat polislerinin evden çıkışı

- Sokaktaki polis aracından görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

Süre: 02\'48\" - Boyut: 171 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ