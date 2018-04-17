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DHA YURT - Adana şehidini uğurladı

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin Kuyu Tepe üs bölgesine düzenlediği saldırıda, terhisine 10 gün kala şehit olan Onbaşı Mehmet Volkan'ın (25) cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi

17 Nisan 2018 17:48

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin Kuyu Tepe üs bölgesine düzenlediği saldırıda, terhisine 10 gün kala şehit olan Onbaşı Mehmet Volkan\'ın (25) cenazesi, memleketi Adana\'da toprağa verildi.
Şehit onbaşı Mehmet Volkan\'ın cenazesi, Seyhan Devlet Hastanesi\'nin morgundan alınarak son kez merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından, Onbaşı Volkan\'ın cenazesi, törenin yapıldığı Sabancı Camii\'ne götürüldü. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ve kent protokolü ile şehidin yakınları katıldı. Törende, boynuna Türk Bayrağı asan baba Osman Volkan, \"Biricik oğlum benim, sana doyamadım. Sana bunu yapayanların Allah belasını versin. Onlar cehenneme gidecekler\" diye gözyaşı döktü. Şehidin annesi Zübeyde ile kardeşi Esra Volkan\'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı. 
Şehidin cezanesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık\'a götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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- Şehidin ailesi cenaze törenine gelirken
- Askerlerin şehidin naaşını taşıması
- Askerlerin şehidin naaşının etrafında durması
- Şehidin yakınları feryat ederken görüntü
- Babası şehidin fotoğrafını öperken
- Şehidin yakınlarının naaşına sarılması
- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın şehidin naaşının önünde dua etmesi
- Vali Demirtaş\'ın şehidin annesine tesellide bulunması
- Cenazeden genel ve detay görüntüler
- Vali Demirtaş\'ın şehidin babasının elini tutup destek vermesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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