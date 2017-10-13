DHA YURT - Adana merkezli 6 ilde hava destekli PKK operasyonu: 34 gözaltı

ADANA merkezli 6 ilde PKK terör örgütü adına faaliyet gösteren kişilere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, 14\'ü kadın biri çocuk 34 kişi gözaltına alındı.



Terör örgütü PKK adına çeşitli faaliyetlerde bulunan kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa ve Şırnak\'ta çok sayıda eve baskın düzenleyen TEM ekiplerine Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden de çok sayıda polis ve helikopter destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda 14\'ü kadın biri çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Adana\'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde Adana\'ya getirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak noktaya gidişi

- Polislerin baskın yapılan eve girmesi

- Özel Harekât polislerinin sokak başların güvenlik önlemi alması

- TOMA\'dan görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03\'16\" - Boyut: 200 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)