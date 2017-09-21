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DHA YURT - 8 aylık hamile eşini 5 bıçak darbesi ile öldürdü

BURSA'da 3 yaşındaki çocuklarının bakımı için tartışan çiftin kavgası ölümle bitti

21 Eylül 2017 21:51

BURSA\'da 3 yaşındaki çocuklarının bakımı için tartışan çiftin kavgası ölümle bitti. 52 yaşındaki Nurettin A.,  8 aylık hamile eşi 35 yaşındaki İsmanperi A.\'yı 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi\'nde dün gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin A. , 8 aylık hamile eşi İsmanperi A. arasında, İsmanperi\'nin ilk eşinden olan 3 yaşındaki çocuğunun bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmanperi A, eşi Nurettin A.\'yı bacağından bıçakladı. Bunun üzerine Nurettin A, eşinin elinden bıçağı alarak, hamile kadını 5 bıçak darbesi ile yaraladı. Ağır yaralı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan   İsmanperi A. ve karnındaki bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay anında kaçan Nurettin A. bacağına aldığı bıçak darbesinin tedavisi için gittiği Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan İsmanperi A.\'nın ve bebeğinin hayatını kaybetmesine sebep olan bıçağın hastanede yakalanan Nurettin A.\'nın belinde olduğu tespit edildi. Nurettin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

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Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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