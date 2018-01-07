DHA YURT - 7 OCAK 2018 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Sarıkamış şehitleri için yürüyecekler Kars'taki Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıldönümü döneniyle donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik, 'Türkiye Şehitleri ile Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anılacak

07 Ocak 2018 11:37

Sarıkamış şehitleri için yürüyecekler
Kars\'taki Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yıldönümü döneniyle donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik, \'Türkiye Şehitleri ile Yürüyor\' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anılacak. Katılımcılar yaklaşık 6 kilometre yürüdükten sonra program, Yukarı Sarıkamış Şehitliği\'nde Kuran-ı Kerim okunması, Şehitlik Anıtına çelenklerin sunulması, harekatın anlatıldığı konferans ile devam edecek. Program Solo Türk\'ün gösterisi ile sona erecek.
*Erciyes Dağı\'nda Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş; Kayseri Valiliği\'nde Erciyes Dağı\'nda yapılan organizasyon ile  il protokolü, öğrenci ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri  2 bin 200 metre yüksekliğindeki Tekir Yaylası\'nın oteller bölgesinde Sarıkamış şehitleri için saat 10.30\'da anma yürüyüşü yapacak. 
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Bakanların programı
*Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te Ak Parti Şehitkamil İlçe Kongresi\'ne katılacak.
*Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Artvin’de valilik ve belediye başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Artvin İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek vefa yemeğine katılacak. 
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HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay Diyarbakır\'da konuşacak
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay\'ın, yarın saat 09.30\'da Diyarbakır\'da düzenlenecek Kadın Konferansı\'nda bir konuşma yapması bekleniyor. Konferansa Serpil Kemalbay ile birlikte milletvekilleri Besime Konca, Feleknas Uca, Leyla Birlik ve Sibel Yiğitalp de katılacak.
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HÜDA-PAR Genel Başkanı kongreye katılacak
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Gaziantep il kongresinde konuşacak.
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