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DHA YURT - 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram'ın kemikleri bulundu (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçalarının bulunmasıyla ilgli olarak Tokat Valiliği yazılı bir açıklama yaptı

12 Mayıs 2018 01:22

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol\'un kemik parçalarının bulunmasıyla ilgli olarak Tokat Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 29 Aralık 2015\'te Reşadiye ilçesinde kaybolan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı ve 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocuklarla ilgili olarak, olayın duyulmasına müteakip devletin tüm imkanları seferber edilerek bölgede geniş çaplı arama-tarama faaliyetlerine başlanıldığını dikkat çekilerek şöyle denildi:

\"Devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında 8 Mayıs 2018 Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağlamıştır. Kayıp olarak aranan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı isimli çocuğu bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir.\'\'

Haber: Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)
 

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