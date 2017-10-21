DHA YURT - 21 EKİM 2017 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ 

Irak\'ın kuzeyinde gerginlik

Irak Ordusunun tartışmalı bölgeler ile ilgili başlattığı operasyon kapsamında Irak ordusu ve Peşmerge güçleri ile yaşanan çatışma ve gerginlikler Erbil\'den takip edilecek.

========================

Başbakan Yıldırım, Elazığ\'da

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ\'da partisinin merkez ilçe kongresine katılacak, kentteki sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

========================

Bakanların programları

*Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ağrı\'da Kültür Kongre Merkezi\'nde yapılacak Ak Parti il kongresine katılacak.

* Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa\'da Şehit Onbaşı Daha Çelik\'in ailesine ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

*Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt\'ta Aydıntepe ve Demirözü AK Parti ilçe kongrelerine katılacak, sivil toplum örgütleri ile yemekli toplantıda bir araya gelecek.

========================

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize’de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize\'de Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde il geneli cami görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek \'Din Görevlileri Buluşması\' programına katılacak.

========================

Altın Portakal başlıyor

54. Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortejle başlıyor. Saat 15.00\'te başlayacak korteje, 100\'e yakın yıldız katılacak. Festivalin açılışı ise saat 20.00\'de Antalya Expo Center\'da düzenlenen törenle yapılacak. Festivalin ilk gala filmi \'Bırakma Beni\'nin gösterim saati ise 22.15.

========================

ETİ Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, Eskişehir\'de toprağa verilecek

ETİ Şirketler Grubu\'nun kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı\'nın cenazesi, bugün öğlen Eskişehir\'in Hoşnudiye Mahallesi\'ndeki Gümülcine Camii\'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Asri Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

========================

