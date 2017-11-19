DHA YURT - 19 KASIM 2017 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon\'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin Bayburt ve Gümüşhane İl Kongresi\'ne katıldıktan sonra Trabzon’un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

============================

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Antalya\'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya\'nın Soçi kentinde 22 Kasım\'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya\'da saat 11.00\'de bir araya gelecek.

===========================

Bekir Bozdağ, Adıyaman\'da

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanayicilerle bir araya gelecek, AK Parti Merkez İlçe Kongresine katılacak.

===========================

Recep Akdağ, Erzurum\'da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Horasan ve Pasinler olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

===========================

Bakan Betül Sayan Kaya Kocaeli\'de

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi\'nin tanıtımına katılacak, Gebze Köşklü Çeşme Kadın ve Eğitim Merkezini ziyaret edecek.

===========================

Bakan Faruk Özlü Karabük\'te

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Belediye ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanması törenine, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve işadamlarıyla toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Kongresine iştirak edecek.

===========================