DHA YURT - 15 yaşındaki Osman intihar etti

ISPARTA\'da 15 yaşındaki Osman Çelik, evlerinin bodrum katında av tüfeğiyle tüfeğiyle intihar etti. Çelik\'in, son dönem sosyal paylaşım sitesinin en fazla oynanan oyunlarından \'Criminal Case\' oynadığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Isparta\'nın Senirkent İlçesi Büyükkabaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin depo olarak kullanılan bodrum kata giren Osman Çelik, av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelik\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Senirkent İlçesi Büyükkabaca Mahallesi\'ne gönderildi. Senirkent Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osman Çelik\'in ortaokuldan sonra okumadığı ve çevresiyle çok fazla ilgilenmediği, dedektiflik oyunu \'Criminal Case\' oynadığı ortaya çıktı.

CRİMİNAL CASE

Criminal case oyunu, facebook\'ta en beğenilen oyunlar arasında yer alıyor. Türkçe dizayn edilmesinin ardından oyunu herkesin kolayca oynadığı belirtildi. Bir dedektiflik oyunu olan \'criminal case\', bölümler halinde zorlaşarak ilerlemeli bir oyun. Dikkat yeteneğinin ön plana çıktığı oyunda dedektif rolü oynayan oyuncu, olay yerindeki ipuçlarını toplayıp suçlunun bulunmasına katkı sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin morgdan alınması

-Asansöre konulması

-Cenaze aracına konulması

-Aracın hareket etmesi

-Adli tıp plan

-Ölen gencin fotoğrafı

Haber ve kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

=========================================