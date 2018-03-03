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DHA YURT - 1083 rakımlı Keltepe'deki çatışmanın görüntüleri 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki 1083 rakımlı Keltepe  8 askerin şehit olduğu ve 13 yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

03 Mart 2018 12:08

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'deki 1083 rakımlı Keltepe  8 askerin şehit olduğu ve 13 yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ; çatışma bölgesine takviyeye giden güvenlik güçlerinin teröristlerin bulunduğu bölgeyi havadan ve karadan yoğun ateş altına alması yer alıyor.  1083 rakımlı Keltepe dün düzenlenen operasyonlarla teröristlerden temizlendi. 

Görüntü Dökümü
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-Keltepe\'de bölgesinden görüntü 
-Silah sesleri
-Yükselen dumanlar
-detaylar 

Haber: HATAY (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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