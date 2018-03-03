DHA YURT - 1083 rakımlı Keltepe'deki çatışmanın görüntüleri 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'deki 1083 rakımlı Keltepe 8 askerin şehit olduğu ve 13 yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ; çatışma bölgesine takviyeye giden güvenlik güçlerinin teröristlerin bulunduğu bölgeyi havadan ve karadan yoğun ateş altına alması yer alıyor. 1083 rakımlı Keltepe dün düzenlenen operasyonlarla teröristlerden temizlendi.
Görüntü Dökümü
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-Keltepe\'de bölgesinden görüntü
-Silah sesleri
-Yükselen dumanlar
-detaylar
Haber: HATAY (DHA)
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