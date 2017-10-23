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DHA SPOR - Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, 2-1 kaybedilen Kayserispor deplasmanın ardından Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

23 Ekim 2017 04:31

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, 2-1 kaybedilen Kayserispor deplasmanın ardından Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Salzburg’a yenilen, ligde ise Kayserispor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle puansız ayrılan Atiker Konyaspor’da teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı. Kayserispor maçının ardından olağanüstü toplanan Atiker Konyaspor yönetimi Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasına karar verdi. Toplantı sonrası alınan kararın Akçay’a da telefonla iletildiği  öğrenildi.

Atiker Konyaspor\'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \'\'Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz takımımızın aldığı olumsuz sonuçları değerlendirmek için Kayserispor ile oynadığımız Süper Lig karşılaşmasının hemen ardından olağanüstü toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Atiker Konyaspor Profesyonel Takımı Teknik Direktörü Sayın Mustafa Reşit Akçay  ve yardımcılarıyla yolların ayrılması kararı alınmıştır.\'\'denildi.  

Atiker Konyaspor’un teknik direktörü olan Mustafa Reşit Akçay, yeşil-beyazlı ekibin başında Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan yeşil-beyazlı ekip 4 galibiyet 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Atiker Konyaspor ligde 7 puanla 17’inci sırada yer alıyor.

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